Kanser hastasıydı, kanser hastalarına deva oldu

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( İSTANBUL )- Kanser hastalığına erken teşhis cihazı yaptı İSTANBUL



- Kanser hastalığını erken teşhis sayesinde yenen Çekmeköy Belediyesi Yenilik Akademisi öğrencisi Emirhan Ilık, organlardaki hastalığın düzeyini ölçerek erken teşhis imkanı sağlayan cihaz geliştirdi. Çekmeköy Belediyesi Yenilik Akademisi öğrencisi Emirhan Ilık, ekibi ile birlikte tıpta çığır açacak önemli bir cihaz geliştirdi. Kendisi de erken teşhis sayesinde kanser hastalığını yenen Emirhan Ilık, bilime olan merakını sağlık alanında yoğunlaştırarak, erken teşhis cihazını geliştirdi. İnsan bedenine yaklaştıran cihaz organlardaki hastalığının düzeyini ölçüyor. İnsan bedeninden yayılan frekansları değerlendiren bu cihaz, vücudun hangi hastalığı taşıdığını haber veriyor. Oluşturulan veri tabanıyla elde edilen rakamlar ekrana yansıtılıp, uzman hekim tarafından değerlendiriliyor. Ekip erken teşhis cihazı ile hastalıkların önlenmesi ya da zararının azaltılmasını hedefliyor. Uluslararası alanda 2 birincilik ödülü Çekmeköy Yenilik Akademisi öğrencilerinin geliştirdiği cihaz, 2016 yılında Norveç’te düzenlenen bilim festivalinde sağlık alanında ve 2017 yılında Hollanda’da düzenlenen bilim olimpiyatlarında birinci oldu. Gençlere her zaman destek verdiklerimin altını çizen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Bu gençlerin böyle geleceğe hazırlanmasında bizde belediye olarak elimizden gelen gayreti yapıyoruz. Birçok uluslararası bilim olimpiyatları yapıyoruz. Bu gencimiz şuanda ülkemizde sıkıntı çeken vatandaşlarımıza oralara adeta büyük cihazları götüremediğimiz yerlere bu gençlerimizin İnşallah yapacakları sağlık açısından geleceğimizi yönlendirecek bu aletleri geliştirmek adına çok güzel bir çalışma yapmışlar. Bu gençlere fırsat verildiği zaman, imkan verildiği zaman neleri başarabileceğinin göstergesi aslında” dedi.

Kanser hastalığını yenen mucit Emirhan Ilık, “Fikir yaklaşık 5 yıl önce kanser hastalığına yakalanmam ile birlikte geldi. Erken teşhis benim hayatta kalmamın en büyük etkeni olmuştu. Arkadaşlarımın hastalıkları geç teşhis edildiği için kötü durumdan olduklarını ve onların da bu hastalığı atlatmalarının zor olduğunu gördüm. Hastalığı atlattıktan sonra eğitim hayatıma devam ederken TÜBİTAK’ta bir sürü insanın proje yaptığını gördüm ve bende neden bu erken teşhis üzerinde proje yapabilirim dedim. Erken teşhisin ses dalgaları üzerinden nasıl tespit edebileceğimizi, hastalıkları, kanseri nasıl ses dalgaları üzerinden gerçekleştirebileceğimiz buldum. Bunun üzerinde çalışmalara başladım” şeklinde konuştu.

(ÖY-

