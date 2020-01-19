Kanser hastası Melek hemşire kendi tedavisi için toplanan parayı başka hastaya harcadı

-Su içmesi

-Sahiplendiği kediyi sevmesi

-Melek Çelik ile röportaj

-Koca Behçet Çelik ile röportaj



( SAMSUN ) - SAMSUN



- Samsun'da 23 yıldır hemşire olarak görev yapan ve kansere yakalanan 3 çocuk annesi Melek Çelik, yurt dışında tedavi olması için topladığı 30 bin lirayı hiç tanımadığı 8 yaşındaki kanser hastası kızın tedavisi için ailesine yollayıp çocuğun tedavisini yaptırdı. Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde ikamet eden ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binasında 23 yıldır hemşire olarak görev yapan 3 çocuk annesi Melek Çelik (41) 7 ay önce akciğer kanserine yakalandığını öğrenince, ailece yıkıldılar. Hastanede 15 yıl yenidoğan yoğun bakım servisinde, 8 yıl da acil serviste hemşire olarak hizmet verip hastalara şifa bulmada yardımcı olan Melek Çelik'e doktorların 2 ile 3 yıl arasında ömür biçtikleri öğrenildi. Yaşamak için yardım bekleyen Melek Çelik, yaptıkları araştırmada tedavisinin Küba'da olduğunu ve 4 iğne ve 2 ay ile 4 ay arasında sürecek olan tedavisinin de 400 bin lira olduğunu öğrenince tedaviye sevindiler, maddi imkansızlık yüzünden de üzüldüler. Arkadaşları Melek Çelik'in Küba'da tedavi olması için yardım kampanyası başlattı. Melek Çelik, kendisini için toplanan 30 bin liralık yardım parasını Ankara'da özel bir hastanede ilik kanseri tedavisi gören hiç tanımadığı 8 yaşındaki kıza gönderdi ve kızın ameliyat olmasını sağladı. Kendi tedavisi için hayırsever vatandaşlardan ve devletten yardım beklediğini belirten Melek Çelik, " Hastalığımın tedavisinin yaptığımız araştırmada Küba'da olduğunu öğrendik. 4 aşı uygulanıyormuş. Bu tedavi de 2 ila 4 ay arasında sürüyormuş. Tedavi masrafı yaklaşık 400 bin lirayı buluyormuş. Bizim bu tedavi için maddi gücümüz yok. Yaşamak için hayırsever insanlardan ve devletimizden yardım bekliyorum. Sosyal medya üzerinden Ardahanlı bir anne bana ulaşarak, parasının olmadığını, ancak dua gönderebileceğini belirterek, ' Paramız yok. Ancak size dua gönderiyorum. Çünkü benim kızım da 8 yaşındaki ve ilik kanseri. Tedavi için bizim da 30 bin liraya ihtiyacımız var" dedi.

Bende ailesinin bilgilerini arayıp Ankara'da bulunan arkadaşlara ulaştım ve böyle bir çocuğun hastanede olup olmadığını ve yardıma muhtaç olup olmadığını araştırdım. Gerçekten de özel bir hastanede tedavi altına alınan 8 yaşındaki E.B. adlı kız çocuğunun ilik kanseri için tedavi alması gerekiyor ve ameliyat içinde ailenin 30 bin liraya ihtiyacı var. Hiç terettüt etmeden kendi tedavim için toplanan 30 bin lirayı Ankara'daki tedavi gören çocuğun ailesine gönderdim. Çocuk ameliyat olup 2 gün önce taburcu oldu. Bu beni çok mutlu etti. Bir çocuğun hayatına dokunmak benim kendi hastalığımı ve acımı bana unutturdu. Çocuk mutluyum" diye konuştu.

Melek Çelik'in eşi Behçet Çelik ise," Kendi tedavisi için toplanan parayı hiç tanımadığı bir çocuğun tedavisi için kullanınca eşimle gurur duydum"şeklinde konuştu.

Çelik ailesinin yardım severliği bununla da sınırlı kalmamış. İstanbul'da bir kedi bir iş adamı tarafından ayaklarına poşet bağlı halde bulunuyor, kendisi köpek bekleyen iş adamı tedaviye yardım edip sosyal medya üzerinden kediyi sahiplenmesi için aile arıyor Melek-Behçet Çelik çifti de bu çağrıya duyarlı davranıp iş adamı ile bağlantıya geçiyor ve özel araçla Samsun'a gönderilen Wilma adını verdikleri kediyi de 2.5 yıldır evlerinde besliyor. Öte yandan tedavisi için 50 bin lira toplanan, 30 bin lirasını 8 yaşındaki çocuğa gönderen 3 çocuk annesi Melek Çelik'in tedavi edilebilmesi için 380 bin liraya daha ihtiyacı var.



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