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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kanser hastası küçük Fadime’nin pembe odasına kavuşma anları kamerada İzle

Kanser hastası küçük Fadime’nin pembe odasına kavuşma anları kamerada İzle

Kızın hastanede yatakta oturması

Küçük Kız Kemoterapi Harekete Geç Mobilya Cep Telefonu 

-Pembe odasına girmesi
-Yatağa oturması

( İSTANBUL -ÖZEL)- Çok istediği pembe odasına kavuşan Fadime'nin mutluluk anları gözyaşlarına boğdu İSTANBUL

- Beykoz’da yaşayan kanser hastası küçük Fadime, hastanede tedavi gördüğü sürede pembe bir odası olma hayalini kurdu. Bunun üzerine Beykoz'da kadınlardan oluşan bir grup hayırsever küçük Fadime'nin evdeki odasını pembeye boyayıp, tamamen pembe mobilyadan oluşan bir şekilde yeniden düzenledi.
Hastaneden çıkıp evine gelen küçük Fadime'nin pembe odasına kavuşma anları gözyaşlarına boğarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Beykoz’da ailesiyle birlikte yaşayan kanser hastası 7 yaşındaki Fadime Masim kendisine ait pembe bir odanın hayalini kuruyordu. Hastaneye tedavi için giden küçük Fadime bu hayalini herkese söyledi.

Bunun üzerine Beykoz'da yaşayan bir grup kadın hayırsever harekete geçti. Beykoz halkının desteğini de alan kadınlar küçük Fadime'nin odasını baştan aşağıya yenileyip, pembe mobilyalarla düzenlediler. Duvarları da pembe boyayan kadınlar ayrıca kemoterapi tedavisi gören küçük kızın odası enfeksiyona karşı izole malzemesi ile kaplanırken, evde de çeşitli tadilatlar yapıldı. Hastaneden çıktıktan sonra evine gelip pembe odasına kavuşan küçük kızın mutluluğu gözlerinden okundu. Küçük Fadime’nin ailesi, bu duygusal anlar karşısında gözyaşlarına boğuldu. O anlar ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde küçük kız pembe odasına giriyor ve mutluluğu yaşıyor, yatağına oturuyor. O anları gören herkes ise gözyaşlarına boğuldu.
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