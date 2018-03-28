Kanser hastası kızdan Afrin kahramanlarına destek

-Arzu Kaya’nın mektubunu teslim etmesi

-Komutanın mektubu okuması

-Arzu Kaya ve komutanlık önündeki asker

-Arzu Kaya’nın konuşması



( MUŞ ) - MUŞ



- Muş’un Malazgirt ilçesinde ikamet eden kanser hastası Arzu Kaya, Afrin kahramanlarına gönderilmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığına bir mektup verdi. Saltukgazi Mahallesi'nde oturan Enver ve Gülşen Kaya çiftinin 4 çocuğunun en büyüğü olan kanser hastası Arzu Kaya, kaleme aldığı mektupla Mehmetçiğe destek çıktı. Temizlik işçisi baba Enver Kaya, kızının amansız bir hastalığa yakalandığını, fakat yaşama umudunu hiç yitirmediğini söyledi.



Baba Kaya, “Kızım Arzu 16 yaşında ve vücudundaki 3 tane kanser hücresiyle yaşamaktadır. Kime götürdüysek kızıma bir çare bulamadı. Hasta olmasına rağmen Afrin’deki askerlerimiz için bir mektup yazdığını bana söyledi.



Bende buraya getirdim. Sağ olsun komutanlarımız bizimle çok ilgilendiler. Kızımın da mektubunda belirttiği gibi Afrin’de ailece savaşmaya hazırız” dedi.

Malazgirt Jandarma Komutanlığına babasıyla gelen 16 yaşındaki kanser hastası Arzu Kaya ise, Suriye’nin Afrin bölgesinde mücadele eden Türk askerinin yanında olduklarını ifade etti.

Türk bayrakları ile süslediği mektubunda, Mehmetçiğin Afrin’de gösterdiği başarılarla gururlandığını belirten Kaya, “Allah Mehmetçiğimizi her daim korusun” diye konuştu.

Kaya, Afrin kahramanları için kaleme aldığı mektupta ise, şu ifadeleri kullandı: “Allah’ım; Afrin’e giden Mehmetçiğimize yardım et. Afrin’de askerlerimiz savaşırken biz de burada ailece hazırız. Bayrağımız gökten asla inmez, bayrağımıza el atan kişileri gömeriz. Bayrağımız gökten inmez. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Vatanımızı asla unutmayız. Vatan için savaşırız. Tek vatan, tek Türkiye. Polislerimizi de seviyoruz. Allah polislerimize, askerlerimize yardımcı olsun. Vatanımızı seviyoruz ve vatanımızla beraberiz.” Malazgirt Jandarma Komutanlığına gelen kanser hastası Arzu Kaya’yı misafir eden askerler ise, “Arzu kardeşimizin ziyaretleri bizleri çok mutlu etti. Bu ülkede Arzu gibi kardeşlerimiz oldukça ezanımız susmaz, bayrağımızda inmez. Arzu kardeşimizin bu mektubunu Allah’ın izniyle Afrin’de Zeytin Dalı Harekatında canı bahasına vatanımızı müdafaa eden Mehmetçiğimize göndereceğiz” dediler. Daha sonra Malazgirt Jandarma Komutanlığı önünde Mehmetçikle kanser hastası Arzu Kaya hep bir ağızdan “Afrin’e selam olsun, Mehmetçiğe selam olsun” diyerek Afrin’deki asker ve polislere selam gönderdiler. (VE-MSA-Y)

