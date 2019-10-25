Kanser hastaları ebru sanatıyla moral buldu Haberi

-Ebru çalışmasından görüntüler

-Timuçin Çil röportaj

-Eylem Kapıcıoğlu röportaj

-Çalışmalardan detay görüntüler



( ADANA )- Adana Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği’nde tedavi gören kanser hastaları ebru çalışması yaptı ADANA



- Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şubesi tarafından Adana Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği’nde tedavi gören hastalara ebru çalışması yaptırıldı. Hastalar uzman eğitmenler tarafından ebru çalışması yaparak moral buldu. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şubesi, kanser tedavisi gören hastalara psikolojik destek vermek amacıyla Dernek Başkanı Prof. Dr. Timuçin Çil'in öncülüğünde Adana Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Kemoterapi Ünitesinde ‘Suya Resim Çiziyoruz’ etkinliği düzenledi.

Düzenlenen etkinlikte kanser hastaları ve yakınları uzman öğreticiler eşliğinde ebru çalışması yaparak moral buldu. Adana Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği’nde görevli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Kanser hastaları için ana tedavileri yapmak yeterli olmuyor. Bunun yanında ana tedaviler dışında hastaların psikolojik durumlarına yönelik bazı organizasyonlar yapmak gerekiyor. Tedaviyi bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Ebru sanatını kullanarak hastaların güzel bir gün geçirmesini diliyoruz” dedi.

1 yıldır rahim ağzı kanseriyle mücadele eden Eylem Kapıcıoğlu ise organizasyonun moral ve motivasyon açısından önemli olduğunu belirterek, “Bütün kanser hastalarına tavsiye ediyorum. Bir çok yerde moral bozukluğundan hayatını kaybeden çok insan var. Bu organizasyonların devam etmesini isterim” ifadelerini kullandı.



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