Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kanser Haftası - YALOVA Haberi

Kanser Haftası - YALOVA Haberi

- "Sağlıklı Yaşam Standı"ndan detaylar - İl Sağlık Müdürlüğü görevlisi Altunay Ünal'ın açıklaması - Yalova Kanser Hastaları Derneği Başkanı Nurcan Bayar'ın konuşmasıKanser HaftasıYALOVA (AA) - Yalova 'da İl Sağlık Müdürlüğü ile Yalova Kanser Hastaları Derneği tarafından 1 - 7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla kentte "Sağlıklı Yaşam Standı" kurularak ücretsiz sağlık taramaları yapıldı.15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapılan farkındalık etkinliğinde görev alan sağlık çalışanları tarafından karbonmonoksit ölçümü, beden kitle endeksi ölçümü, tansiyon ölçümü, meme muayenesi, rahim ağzı ve kolorektal kanser çeşidine yönelik ücretsiz tarama yapıldı.Bilgilendirme amacıyla hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtıldı.Etkinlik hakkında basın açıklaması yapan İl Sağlık Müdürlüğü görevlisi Altunay Ünal, kanserin son yıllarda Dünya'da ve Türkiye'de artış gösteren önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekti.Kanserin ölüm nedenleri sıralamasında tüm Dünya'da ikinci sırada yer aldığını ifade eden Ünal, "Kanser yüzde 90 oranında çevresel, yüzde 10 oranında ise kalıtsal faktörlere bağlı oluşmaktadır. Bu nedenle sağlıklı beslen, obizeteden, güneş ışınlarından ve enfeksiyonlarından korunun diyoruz." diye konuştu.
Kanserle mücadele kapsamında düzenlenen etkinliklerin halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme açısından önem taşıdığını kaydeden Ünal, "40 - 69 yaş grubundaki kadınları 2 yılda bir mamografi çektirmeleri, 30 - 65 yaş grubundaki kadınların 5 yılda bir rahim ağzı kanser testi yaptırmaları ve 50 - 70 yaş grubundaki kadın ve erkeklerin 2 yılda bir gaitada gizli kan baktırmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı. Yalova Kanser Hastaları Derneği Başkanı Nurcan Bayar ise oluşumlarının asıl amacının kente onkoloji veya kemoterapi bölümünün açılması olduğuna değinerek, "Gelin erken teşhis ve taramalarla bu amansız hastalığı defedelim." dedi.
Etkinliğe Kanser Hastaları Derneği üyeleri, sağlık müdürlüğü çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
Açılan stantlar 14.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Karbonmonoksit Farkındalık Erken Teşhis Basın Açıklaması Sağlık Çalışanları 

İlgili Foto Galeriler
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
MİTten Gabonda Büyük OperasyonMİTten Gabonda Büyük Operasyon
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı