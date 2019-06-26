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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kanoyla açıldığı denizde fenalaşan kişi kurtarıldı - ÇANAKKALE Haberi

Kanoyla açıldığı denizde fenalaşan kişi kurtarıldı - ÇANAKKALE Haberi

- Yaralının bot ile gelişi sağlık ekibinin bilgi alması ve ambulansa taşınmasıKanoyla açıldığı denizde fenalaşan kişi kurtarıldı - Ayvacık ilçesinde balık tutarken yüksek tansiyon nedeniyle baygınlık geçiren kişi, eşinin ihbarı üzerine sahil güvenlik ekiplerince kıyıya getirilerek hastaneye kaldırıldıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde, balık tutmak için kanosuyla açıldığı denizde fenalaşan kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Ahmetçe köyü sahilinden kanosuyla denize açılan Ömer Yılmaz, balık tutarken oltasını suya düşürdü.Oltasını almak için denize girip bir süre yüzen Yılmaz, kanosuna çıkınca yüksek tansiyon nedeniyle fenalaşarak baygınlık geçirdi.Kıyıda bulunan eşi, Yılmaz'ın hareketsiz kaldığını görünce Alo 158 Sahil Güvenlik İhbar ve Talep Hattı'nı arayıp yardım istedi.Bölgeye en yakın durumdaki "TCSG 905" botuyla olay yerine giden ekipler, Yılmaz'ı alarak, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'nun rıhtımına getirdi.Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ömer Yılmaz, daha sonra Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Yüksek Tansiyon Sahil Güvenlik Balık Tutmak 

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