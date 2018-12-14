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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kanlıca Sahili’nde aracıyla denize düşen kadın böyle kurtarıldı Haberi

Kanlıca Sahili’nde aracıyla denize düşen kadın böyle kurtarıldı Haberi

kurtarma anları

Hastane Sudan Genç Kadın Direksiyon Kadın Sürücü 

-ekiplerin denizde çalışmaları
-bekleyenler
-detaylar

( İSTANBUL -YENİ GÖRÜNTÜ) İSTANBUL

- Kanlıca Sahili’nde direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla denize düşen kadını iş yeri valesi kurtardı. Vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarılan genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kanlıca Sahili’nde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, aracıyla denize uçtu. Kadın sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Bir iş yerinin valesi denize atlayarak genç kadını kıyıya çıkardı. Kıyıdaki vatandaşların uzattığı iple sudan çıkarılan kadın, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.
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