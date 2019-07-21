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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Kanlıca 4.Yoğurt Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Kanlıca 4.Yoğurt Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Alandan detay

Yarış Çeyrek Altın Irak 

-Şişme palyaçolar
-Maysa ve Bulut
-Yoğurt ikramı
-Yoğurt yeme yarışması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beykoz Kanlıca 4. Geleneksel Yoğurt Festivali’nde renkli anlar yaşandı. Vatandaşlara dünyaca ünlü Kanlıca yoğurdu ikram edilirken, yoğurt yeme yarışmasında birinciliği elde eden vatandaşa altın hediye edildi. Beykoz Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kanlıca Yoğurt Festivali’ne vatandaşlar akın etti. Kanlıca Meydanı’nda kurulan sahnenin etrafına toplanan vatandaşlar ve çocuklar, sahnede sergilenen gösterileri ilgiyle izledi. Televizyonun sevimli kahramanları Maysa ve Bulut, çocuklara coşku dolu anlar yaşatırken, Kanlıca’nın tarihi ve dünyaca ünlü Kanlıca yoğurdunun nasıl ortaya çıktığına dair bilgi de verildi.
Gönüllü vatandaşların katılımıyla düzenlenen yoğurt yeme yarışmasında ise renkli görüntüler ortaya çıktı. Yaklaşık 1 kilogramlık 1 kase yoğurdu, rakiplerini geride bırakarak en hızlı yiyen Umut Aktürk, çeyrek altının sahibi oldu.
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