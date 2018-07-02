Kanlı viraj kana bulandı: 3 ölü, 16 yaralı

-Olay yerindeki ambulanslar

-Devrilen minibüs

-Kaza yerindeki kalabalık

-Ağlayan bağıran yaralı yakınlarının görüntüsü

-Yaralıların sedeyede görüntüsü

-Kaza yerindeki incelemelerden görüntü

-Cesetlerin, ceset torbası içerisinde görüntüsü

-Kazadan yara almadan kurtulanlarla röportaj

-Kaza yerinden görüntü



( MERSİN -TOPLU-HD) - Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 3 ölü, 16 yaralı - Mersin'de çoğunluğu Suriyeliler'den oluşan tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı MERSİN



- Mersin'de çoğunluğu Suriyeliler'den oluşan tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, içerisinde Suriyeli tarım işçilerinin bulunduğu 33 MN 180 plakalı minibüs, merkez Toroslar ilçesi Arslanköy yolundaki 'kanlı viraj' olarak bilinen bölgede kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölenlerin yakınları göz yaşlarına boğuldu. Cenazeler ise yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Suriyeli tarım işçilerinin sabahın erken saatlerinde kiraz toplamak için Arslanköy'e gittikleri, dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.

