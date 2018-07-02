Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kanlı viraj kana bulandı: 3 ölü, 16 yaralı

Kanlı viraj kana bulandı: 3 ölü, 16 yaralı

Olay yeri

Hastane Tarım Kalaba Alabalık Trol 

-Olay yerindeki ambulanslar
-Devrilen minibüs
-Kaza yerindeki kalabalık
-Ağlayan bağıran yaralı yakınlarının görüntüsü
-Yaralıların sedeyede görüntüsü
-Kaza yerindeki incelemelerden görüntü
-Cesetlerin, ceset torbası içerisinde görüntüsü
-Kazadan yara almadan kurtulanlarla röportaj
-Kaza yerinden görüntü

( MERSİN -TOPLU-HD) - Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 3 ölü, 16 yaralı - Mersin'de çoğunluğu Suriyeliler'den oluşan tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı MERSİN

- Mersin'de çoğunluğu Suriyeliler'den oluşan tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, içerisinde Suriyeli tarım işçilerinin bulunduğu 33 MN 180 plakalı minibüs, merkez Toroslar ilçesi Arslanköy yolundaki 'kanlı viraj' olarak bilinen bölgede kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölenlerin yakınları göz yaşlarına boğuldu. Cenazeler ise yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Suriyeli tarım işçilerinin sabahın erken saatlerinde kiraz toplamak için Arslanköy'e gittikleri, dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı