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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Kanlı düğündeki çatışmada yaralanan baba hayatını kaybetti Haberi

Kanlı düğündeki çatışmada yaralanan baba hayatını kaybetti Haberi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastane Çatışma Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Saldırı 


- Pendik’teki düğünde yaşanan silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirlendi. Öğle saatlerinde yaşanan olayda, düğündeki bir grubun, husumetli oldukları diğer gruba düzenlediği silahlı saldırı sonucu ortalık savaş alanına dönmüştü. Saldırıyı düzenleyen 3 kişinin ise yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi. Öğle saatlerinde Pendik’teki bir düğüne husumetli oldukları başka bir grubun geldiğini gören şahıslar, karşı grubun üzerine ateş açmış, silahlı saldırıda bir baba ve 2 oğlu yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirilmişti. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılmış, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmıştı. Olayın ardından elde edilen bilgilere göre, silahlı saldırıya uğrayan baba Şenol K’nın hayatını kaybettiği, Murat K. ve İlyas K. isimli kardeşlerin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Öte yandan polis ekiplerinin, silahlı saldırıyı düzenleyen 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldığı öğrenildi.
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