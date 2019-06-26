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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kangal köpeği sezaryenle 11 yavru doğurdu

Kangal köpeği sezaryenle 11 yavru doğurdu

-Yavrulardan detay

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( SİVAS )- Sivas’ta ’Haskız’ adlı Kangal köpeği, hayvan hastanesinde sezaryenle 11 yavru dünyaya getirdi. SİVAS

- Sivas’ta ’Haskız’ adlı Kangal köpeği, hayvan hastanesinde sezaryenle 11 yavru dünyaya getirdi. Sivas Meraküm mevkiinde İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi’nde bulunan 4,5 yaşındaki gebe kangal köpeğinin doğumu bir süre geçikti. ’Haskız’ adlı kangal köpeği bunun üzerine yetiştiricisi Hüseyin Yıldız tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne götürüldü. Burada veterinerler tarafından yapılan ilk muayenenin ardından ’Haskız’ın sezaryenle doğum yapılmasına karar verildi.
veteriner tarafından ameliyata alınan ’Haskız’ başarılı operasyonla 11 yavru Kangal dünyaya getirdi. Kuvöze konulan 11 yavru kangal köpeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. ’Haskız’ ise operasyonun ardından taburcu edildi. Taburcu edilen Haskız, operasyonda bitkin düşünce yavrularına çiftlikte bulunan ve bir süre önce doğum yapan ’Kobrakız’ adlı Kangal köpeği annelik yaptı. (OE-
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