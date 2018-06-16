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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kangal köpeği ayıya meydan okudu İzle

Kangal köpeği ayıya meydan okudu İzle

Köpeğin ayıyı kovalaması

( SİVAS -HD)- Sivas'ta ormanlık alanda dolaşırken ayıyla karşılaşan çiftçinin yanında bulunan Kangal köpeği ayıyı korkutarak kaçırdı SİVAS

Sosyal Medya Ormanlı Kangal Köpeği 


- Sivas'ta ormanlık alanda dolaşırken ayıyla karşılaşan çiftçinin yanında bulunan Kangal köpeği ayıyı korkutarak kaçırdı. Olay Sivas merkeze bağlı Başıbüyük köyünde meydana geldi. Ormanlık alanda dolaşan çiftçi ağaçların arasında bir ayı fark etti. Bu sırada çiftçinin yanında bulunan Kangal köpeği ayıyı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bir an ayıdan korkan Kangal köpeği sahibine zarar vereceği düşüncesiyle ayının üzerine giden Kangal köpeği kendinden büyük olan ayıyı korkutarak kaçırdı. Sadakati ve koruyucu iç güdüsüyle bilinen kangal köpeğinin ayıyla mücadelesi sosyal medyada yayınlanınca büyük ilgi gördü.
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