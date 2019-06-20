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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kangal’da çatışma: 3 yaralı

Kangal’da çatışma: 3 yaralı

-Hastaneye gelen yararılar

Soygun Çatışma Polis Memuru Akalan Banka Soygunu 

--Araç detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ın Kangal ilçesinde çıkan çatışmada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Sivas’ın Kangal ilçesinde Malatya istikametinden gelmekte olan dört araç polis tarafından durdurulmak istendi. Araç sürücüsünün 'dur' ihtarına uymaması üzerine çatışma çıktı. İlk belirlemelere göre çıkan çatışmada 3 kişi yaralandı. Yaralılar Kangal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılar arasında polis memuru olmadığı belirtildi. Durdurulmak istenen araçların bir banka soygununa karıştıkları ileri sürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınanlar olduğu, kaçan iki kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
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