Kandil sınırındaki köyler artık hizmet bekliyor İzle

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( HAKKARİ -ÖZEL-HD)- Terörden dolayı hizmet alamayan köylüler, Mehmetçiğin operasyonuyla huzura kavuştular- Kandil operasyonuyla yüzleri gülen köy halkı, artık hizmet bekliyor HAKKARİ



- Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Anadağ köyü sakinleri, Mehmetçik’in Kandil Dağı’na yönelik yaptığı başarılı operasyonlarla huzura kavuşan köylerine hizmet bekliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kanireş, Haftanin, Metina, Gara ve Kandil bölgelerindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik düzenlediği operasyonlarla Irak sınırına sıfır noktadaki yerleşim alanları huzura kavuştu. Şemdinli ilçesinin Irak sınırının sıfır noktasındaki Anadağ (Yeşilova) köyü, terör örgütü PKK’dan dolayı yıllardır hizmet alamıyordu. Terör örgütünün köye giden ulaşım, sağlık, eğitim ve altyapı çalışmalarını her defasında engellemesiyle hizmet alamayan köylüler, Mehmetçik'in başarılı operasyonuyla huzura kavuştu. “Eskiden terör yüzünden okuyamadık, bari çocuklarımız okusun” İHA muhabirine konuşan köy sakinleri, yıllardır alamadıkları sağlık, ulaşım, eğitim ve altyapı hizmetlerine kavuşmak istediklerini belirttiler. Terör nedeniyle okula gidemediklerini ifade eden Yakup Özdeş isimli vatandaş, çocuklarının da cahil kalmaması için devletin kendilerine yardım eli uzatmasını istedi. Devletten yol, su, hastane ve okul talep eden Özdeş, “Eskiden terör yüzünden buraya hiçbir hizmet gelmiyordu. Evlerimizi yakıyorlardı, bizi tehdit ediyorlardı ve hayvanımızı götürüyorlardı. Ancak şimdi ise çok şükür askerimiz var. Devletten yol, su, hastane ve okul istiyoruz. Eskiden terör yüzünden okuyamadık, bari çocuklarımız okusun, bizim gibi cahil kalmasınlar ve cahilliği yaşamasınlar istiyoruz” dedi.

“Kandil operasyonuyla köyümüz huzura kavuştu” Kandil Dağı’na yapılan başarılı operasyonlar sayesinde köylerinin huzura kavuştuğuna dikkat çeken Özdeş, 1996 yılından bu yana evden rahat çıkamazken, şimdilerde çok rahat çıktıklarını kaydetti.

“Şimdilik tek sıkıntımız su, yol ve hastanedir” Güven ortamının sağlandığı köylerine hizmet beklediklerini belirten Orhan Özdeş ise, “Terör yüzünden hizmet gelemiyordu. Allah’a çok şükür şimdi her yere rahatça çıkabiliyoruz. Şimdilik tek sıkıntımız su, yol ve hastanedir” diye konuştu.



