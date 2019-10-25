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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
'Kanatlı jandarmalar'a özel klip Haberi

'Kanatlı jandarmalar'a özel klip Haberi

"Kanatlı jandarmalar"a özel klip - Jandarma Havacılık Başkanlığı tarafından hazırlanan video"Kanatlı jandarmalar"a özel klip - Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, Jandarma Havacılık Başkanlığı'nda görev alan personelin görüntülerinin yer aldığı klip paylaşıldıANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Havacılık Başkanlığı'nda görev alan havacılık personeli için özel klip hazırladı.Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarında yayınlanan klipte, her türlü şartta görev yapan havacılık personelinin ve faaliyetlerinin görüntülerine yer verildi.
Jandarma Havacılık Başkanlığı için özel olarak hazırlanan 2 dakikalık klipte, havacılar için bestelenen rap şarkısı da dikkati çekti.

Sosyal Medya Jandarma 

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