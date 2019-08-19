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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Kanarya Adaları’nda Yangın Yayılıyor - Dört Bin Kişi Tahliye Edildi

- Kanarya Adaları’nda Yangın Yayılıyor - Dört Bin Kişi Tahliye Edildi

Yangından görüntüler

Afet Bölgesi Hükümet Orman Yangını Helikopter Yükselen 

-Yangın söndürme helikopterinin görüntüsü
-Ormanda yükselen alevler
-İtfaiyecilerin yangınla mücadele anları

( KANARYA ADALARI ) - Kanarya Adaları’nda yangın yayılıyor- Dört bin kişi tahliye edildi KANARYA ADALARI

- Kanarya Adaları’ndan Gran Kanarya’da Cumartesi günü çıkan yangın etrafa yayılmaya devam ederken 4 bin kişi, artan tehlike nedeniyle afet bölgesinden tahliye edildi. Cumartesi günü Kanarya Adaları’ndan Gran Kanarya’daki Tejeda kasabası yakınlarında başlayan orman yangını, dağlık bölgelerde iki cepheden yayılmaya devam ediyor. Yetkililer, sıcak havalar ve kuvvetli rüzgarların güçlendirdiği yangının üstesinden gelmekte zorlanıldığını bildirirken bölgedeki 4 bin sivil de güvenlik amacıyla tahliye edildi. Yaklaşık bin 700 hektarlık alanı küle çeviren alevler nedeniyle 11 yol da trafiğe kapatıldı. İspanya'ya bağlı olan Kanarya Adaları’nın Devlet Başkanı Angel Victor Torres, "Ne yangının yayılışı durdurulabildi ne dengelendi ne de kontrol altına alındı” dedi.
Torres, yangınla mücadele için İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i aradığını ve merkezi hükümetten yardım istediğini de sözlerine ekledi. Adadaki yangınla mücadele etmek için 200’ü ordudan toplam 700 itfaiyeci, 10 adet uçak ve helikopterlerle müdahalede bulunuyor. Ekiplerin yeterli gelememesi üzerine 3 yangın söndürme uçağı daha bölgeye sevk edildi.
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