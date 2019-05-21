Kanalizasyonda akıntıya kapılarak kaybolan işçiyi arama çalışmaları sürüyor



- Trabzon’un Ortahisar ilçesi Ayasofya mevkii sahilinde kanalizasyon temizleme çalışması sırasında dengesini kaybederek 120 cm çapındaki kanalizasyona düşerek gözden kaybolan özel firma elamanını arama çalışmaları sürüyor. Alınan bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Ortahisar ilçesi Ayasofya mevkii sahilinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi kanal temizleme aracında görevli firma elemanı Levent Şanlımeral (54) kanalizasyon temizliği yapıldığı sırada dengesini kaybederek 120 cm çapındaki kanalizasyon içerisine düştü. Arkadaşlarının müdahalesi ile kurtarılmaya çalışılan şahıs bir anda kanalizasyon içerisinde akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bölgeye polis ve AFAD ekipleri çağrılırken, kayıp şahsı bulmak için dalgıçlardan da yardım istendi. Sahile 150 metre mesafedeki park içindeki kanalizasyon çukurunda meydana gelen olayla ilgili inceleme başlatılırken, şahsı arama çalışmaları hem kanalizasyonda hem de kanalizasyonun denize döküldüğü bölgede dalgıçlar tarafından sürdürülüyor. Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik de bölgeye gelerek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

