Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kanalizasyona düşen köpek devriye atan bekçiler tarafından kurtarıldı

Kanalizasyona düşen köpek devriye atan bekçiler tarafından kurtarıldı

bekçinin köpeği çıkarması

Mahsur Kaldı Kurtarma Operasyonu Köpek Kanalizasyon Rögar Kapağı 

-bekçinin kendisi çıkması
-merdivenden çıkışı köpeğin çıkarılması
-üstü kirlenen bekçinin üstünü temizlemesi
-Osman Günhan'ın köpeği sevmesi
-köpeğin bekçileri takip etmesi
-köpeğin bekçi ve polislerle oyun oynaması
-detaylar

( BURSA )- Bekçilerden nefes kesen köpek kurtarma operasyonu BURSA

- Bursa'da rögar kapağı çalınan 4 metrelik kanalizasyona düşen köpeğin havlamasını duyan bekçiler nefes kesen operasyon sonucu köpeği kurtardı. Kanalizasyondan bekçilerin yardımı ile çıkarılan köpek kendisini kurtaran bekçinin yanından ayrılmayarak bekçilerin üstüne atlayarak oyun oynadı. Kurtarma operasyonundan sonra olay yerinde bulunan bekçi ve polisler köpeği sahiplenerek adını "Pakize" koydu. Olay Bursa'nın Nilüfer İlçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde sokakta devriye atan bekçiler bir köpeğin havlama sesini duydu. Bunun üzerine çevrede araştırma yapan ekipler kanalizasyonda bir köpeğin düşerek mahsur kaldığını gördü. Olayı İtfaiye ekiplerine haber veren Osman Günhan belirli bir süre sonra itfaiye gelmeyince kendi imkanları ile köpeği kurtarmak için nefes kesen bir çalışma başlattı. Günhan olay yerinde bulunan bir dükkandan aldığı merdiven ile kanalizasyona inerek "Pakize" isimli köpeği çıkardı. Düştüğü kanalizasyondan çıkarılan sevimli köpek kendini kurtaran Günhan'ın ve diğer ekip arkadaşlarının yanına giderek adeta teşekkür etti. Sokakta bulunan köpeği olay yerindeki bekçiler sahiplendi. Ve bundan sonra beraber devriye atacakları öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Polislere rüşvet GözaltısıPolislere rüşvet Gözaltısı
Küçük Miraç Dövülerek ÖldürüldüKüçük Miraç Dövülerek Öldürüldü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı