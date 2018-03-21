Kanalizasyon kazısı sırasında meydana gelen göçük - ANTALYA
- Nafi Alpay'ın cenazesi mezarlığa taşınırken görüntüleri - Cenaze namazından görüntü Antalya 'daki göçük - Kanalizasyon kazısı sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi - Antalya Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, kazı için gereken izin alınmadıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde, kanalizasyon borusu döşemek için açılan kanalda meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Nafi Alpay'ın kişinin cenazesi defnedildi.Alpay'ın (63) cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınarak Sarılar Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Alpay'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi. Öte yandan olayda yaralanan İsmail Özsatıcı'nın tedavisinin Manavgat Devlet Hastanesinde devam ettiği, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - Büyükşehir Belediyesinden göçük açıklaması Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye ile Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğünce yapılan incelemede söz konusu kazı çalışmasına ilişkin verilmiş bir iznin bulunmadığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yapılacak tüm altyapı çalışmalarının, AYKOME Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda kazı ruhsatı alınarak yapılacağının hükme bağlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:"ASAT Genel Müdürlüğü hizmet alanı içerisinde yapılacak kanalizasyon bağlantı çalışmalarında Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Kanalizasyon Şube Müdürlüğünden izin alınması, diğer bağlantı işlemleri için de ASAT'ın ilgili yönetmelikleri çerçevesinde yetkili şube müdürlüklerinden izin alınması gerektiği hükme bağlanmıştır. Ayrıca gerekli izinler alındıktan sonra, çalışmaların ilgili mevzuata uygun olarak, yapılacak işin niteliğine göre gerekli yetki belgesine sahip kişilerce yapılması gerekmektedir."Sarılar Mahallesi'nde 20 Mart'ta kanalizasyon kazısı sırasında oluşan göçükte İsmail Özsatıcı ile kayınpederi Nafi Alpay yaralanmış, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldıran Alpay, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.