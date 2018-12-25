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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kanalizasyon çukuruna düşen köpeği bekçi kurtardı - BURSA Video

Kanalizasyon çukuruna düşen köpeği bekçi kurtardı - BURSA Video

- Bekçinin köpeği düştüğü kuyudan çıkarması - Köpeğin kendisini kuyudan çıkaran bekçiye sevgi gösterisinde bulunması - Görevlilerin kuyunun üstünü kapatması - Köpeğin görevlilerle birlikte yürümesi Bursa 'da kanalizasyon çukuruna düşen köpeği bekçi kurtardıBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Nilüfer ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen sokak köpeğini bekçiler kurtardı.Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi'nde devriye görevini icra eden İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, bir köpeğin havlama sesini duydu. Bunun üzerine çevrede araştırma yapan ekipler, bir köpeğin kanalizasyon çukuruna düşerek mahsur kaldığını gördü.Durumu itfaiye ekiplerine bildiren bekçilerden Osman Günhan, bir müddet sonra çevrede bulunan kahvehaneden seyyar merdiven alarak kanalizasyona inerek köpeği çıkardı.Düştüğü yerden çıkan köpek, etrafta koşturmaya başladı.
Sokaklarda bekçilerle gezen ve "Pakize" adı verilen köpek bekçilerle yürümeye devam etti.

Sokak Köpeği Mahsur Kaldı Köpek Kanalizasyon Kahvehane 

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