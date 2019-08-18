Kanalizasyon çukuruna düşen at kurtarıldı - KIRKLARELİ
- Kanalizasyon çukuruna düşen atı kurtarma operasyonu - Atın kurtarılma anı - Attan genel ve detay görüntüler - Atın yavrusu ile düşen atın görüntüleriKanalizasyon çukuruna düşen atı kurtarma operasyonu - Lüleburgaz ilçesinde 3 metrelik kanalizasyon çukurunda sıkışan at, belediye ekiplerince 2 saatte kurtarıldıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde 3 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşen at kurtarıldı.Güneş Mahallesi Sakızköy Caddesi'nde boş bir arazideki kanalizasyon çukurunda at olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Bölgeye gelen belediye itfaiye ve fen işleri ekipleri, iş makineleri yardımıyla çukurun çevresi kazarak beton blokları kırdı.Ekiplerce yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılan ata su içirildi.Kurtarıldıktan sonra yerde bitkin yatan atın tüylerini yavrusu temizlemeye çalıştı.At daha sonra doğrulup bölgeden uzaklaştı.
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