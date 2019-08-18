Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Kanalizasyon çukuruna düşen at kurtarıldı - KIRKLARELİ

Kanalizasyon çukuruna düşen at kurtarıldı - KIRKLARELİ

- Kanalizasyon çukuruna düşen atı kurtarma operasyonu - Atın kurtarılma anı - Attan genel ve detay görüntüler - Atın yavrusu ile düşen atın görüntüleriKanalizasyon çukuruna düşen atı kurtarma operasyonu - Lüleburgaz ilçesinde 3 metrelik kanalizasyon çukurunda sıkışan at, belediye ekiplerince 2 saatte kurtarıldıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde 3 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düşen at kurtarıldı.Güneş Mahallesi Sakızköy Caddesi'nde boş bir arazideki kanalizasyon çukurunda at olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Bölgeye gelen belediye itfaiye ve fen işleri ekipleri, iş makineleri yardımıyla çukurun çevresi kazarak beton blokları kırdı.Ekiplerce yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılan ata su içirildi.Kurtarıldıktan sonra yerde bitkin yatan atın tüylerini yavrusu temizlemeye çalıştı.At daha sonra doğrulup bölgeden uzaklaştı.

Kurtarma Operasyonu Kanalizasyon Bild 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı