Kanalizasyon çalışmasında göçük altında kalan işçi feci şekilde can verdi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Esenyurt ‘ta kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu bir işçi göçük altında kaldı. Göçük altındaki işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi Aşık Mahsuni Şerif Caddesinde bulunan bir inşaattın önündeki kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprağın altında Hüsamettin Türkmen(45) mahsur kaldı.Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, AKOMve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Hüsamettin Türkmen’in cansız bedeninin göçük altından çıkardı.

