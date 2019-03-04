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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kanalizasyon çalışmasında göçük altında kalan işçi feci şekilde can verdi

Kanalizasyon çalışmasında göçük altında kalan işçi feci şekilde can verdi

Olay yeri

Mahsur Kaldı Kanalizasyon Çalışması Kanalizasyon Toprak Kayması Polis Ekipleri 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt ‘ta kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu bir işçi göçük altında kaldı. Göçük altındaki işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi Aşık Mahsuni Şerif Caddesinde bulunan bir inşaattın önündeki kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprağın altında Hüsamettin Türkmen(45) mahsur kaldı.Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, AKOMve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Hüsamettin Türkmen’in cansız bedeninin göçük altından çıkardı.
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