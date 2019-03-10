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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 ölü - MUĞLA

Kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 ölü - MUĞLA

- Olay yerinden detay Muğla 'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 ölü - Menteşe ilçesinde kanalizasyon şebekesi için açılan çukurda meydana gelen göçükte, toprak altında kalan işçi, hayatını kaybettiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Menteşe ilçesinde kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Emirbeyazıt Mahallesi'nde yapımı devam eden bir alışveriş merkezinin kanalizasyon şebekesi için açılan çukurda göçük meydana geldi. İşçi Ahmet Akbayır, toprak altında kaldı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildiGöçük altında kalan Ahmet Akbayır, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından toprak altından çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahalesi yapılan işçinin, hayatını kaybettiği belirlendi.Akbayır'ın cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis Alışveriş Kanalizasyon Çalışması Kanalizasyon Alışveriş Merkezi 

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