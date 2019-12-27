Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı İzle

Kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı İzle

kanaldaki otomobil

Kanald Bild Uçan Otomobil Sulama Kanalı Direksiyon 

-otomobilin çıkarma çalışmaları
-otomobil sürücüsü
-detay

( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü kanaldan kendi imkanlarıyla burnu bile kanamadan çıktı.Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B.'nin kullandığı 42 KU 878 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyeri aştıktan sonra sulama kanalına düştü. Kazanın ardından kendi imkanlarıyla araçtan ve kanaldan burnu bile kanamadan çıkan sürücü Y.B.’nin muayenesinde alkollü olduğu belirlenirken yasal işlemlerin ardından ehliyetine el konuldu.Kanala düşen araç uzun uğraşlar sonucu kanaldan çıkartılarak yediemin otoparkına götürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Eşinin kaza yaptığını duyunca suya atladı!Eşinin kaza yaptığını duyunca suya atladı!
İş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildiİş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildi
Cani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri KurtardıCani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri Kurtardı
FETÖnün Hücre Evlerine Baskına: 22 GözaltıFETÖnün Hücre Evlerine Baskına: 22 Gözaltı
Başkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele GeçirildiBaşkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
Ceren Özdemirin Son GörüntüleriCeren Özdemirin Son Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı