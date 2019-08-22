Kanala düşen yaşlı adamı itfaiye ekibi kurtardı İzle



- Ağrı Sanayi Sitesi'nde bir oto tamircisinin önünde bulunan kanala düşen yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı Olay Ağrı Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaşlı adam yürüdüğü esnada karanlıktan ötürü, bir oto tamircisinin önünde bulunan kanalı fark edemedi. Dengesini kaybedip kanala düşen Nevzat Gelturan isimli yaşlı adam yaralandı. Yaralanan yaşlı adamı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Ağrı Belediyesi İtfaiyesi Ekipleri yaralı adamı bulunduğu kanaldan çıkararak 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam tedavisi yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nevzat Gelturan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

