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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kanala düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı - ÇORUM

Kanala düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı - ÇORUM

- Köpeğin kurtarılma görüntüleri Kanala düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı - Çorum 'un Osmancık ilçesinde sulama kanalına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldıÇORUM (AA) - Çorum 'un Osmancık ilçesinde kanala düşen köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kanaldan çıkardı.Cumhuriyet Mahallesi'nde sulama kanalının kenarında köpek olduğunu gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hayvanı kurtarmaya çalıştı.Kanala sarkıttıkları ip ve sepetle köpeği kurtarmaya çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. Merdiven yardımıyla kanala inen bir itfaiye personeli, köpek yavrusunu kucağına alarak kanaldan çıkardı.Uzun süre kanalda aç kaldığı ve üşüdüğü belirlenen köpek, tedavisi için belediyenin veteriner işleri müdürlüğüne götürüldü.

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