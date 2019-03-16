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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kanala düşen kardeşlerden biri kayboldu, diğeri yaralı kurtarıldı

Kanala düşen kardeşlerden biri kayboldu, diğeri yaralı kurtarıldı

İtfaiye aracının olay yerine hareketi

Polis Küçük Çocuk Kalaba Alabalık Kız Kardeş 

-Çocukların düştüğü kanalın görüntüsü
-Bir vatandaşın kanalın açık olmasına tepki göstermesi
-Kanaldaki suyun akıntısı
-Çevrede toplanan kalabalık
-Evin önündeki ambulans
-Bir kadının olayı anlatması
-Ambulansın hareketi
-Polis araçlarının görüntüsü
-Kanalın yanındaki okulun görüntüsü
-Polisler ve kalabıltan görüntüler
-Düşen çocukların annesinin kanal kenarında görüntüsü
-Ambulanslardan görüntü

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'de bir bölümü üstü açık olan kanala düşen 9 ve 14 yaşlarındaki iki kız kardeşten küçük olanı kayboldu, diğeri yaralı kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki Hediye Orman, 14 yaşındaki ablası Bahar Orman ile gittiği bakkaldan döndüğü sırada, merkez Akdeniz ilçesindeki Şevket Sümer Mahallesi ile Güneş Mahallesi'nin ortasından geçen kanala düştü. Küçük kardeşinin düştüğünü gören ablası da onu kurtarmak için arkasından kanala atladı. Akıntıya kapılan iki çocuğun feryatlarına çevredeki vatandaşlar yetişti. Suya kapılan çocuklardan Bahar Orman çevredekilerin yardımı ile kurtarılırken, küçük çocuk gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kurtarılan çocuk, Mersin Şehir Hastanesine kaldırılırken, kaybolan diğer çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı. Çalışmalara Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekiplerinin de destek vereceği bildirildi.
Bu arada bölgede toplanan vatandaşlar olaya tepki göstererek, bir bölümü üzeri açık olan kanalın hemen yanında bir ilkokul bulunduğunu belirtip, üzerinin bir an önce kapatılmasını istediler.
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