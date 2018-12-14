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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kanala düşen inek, havlayan köpek sayesinde fark edildi - ADANA İzle

Kanala düşen inek, havlayan köpek sayesinde fark edildi - ADANA İzle

- Kanala düşen ineğin bekleyişi - Ekiplerin ineği kurtarmak için çalışma başlatması, iş makinesiyle kazı yapılması - İneğin belinden halat geçirilmesi ve ineğin kanaldan çıkarılması - Havlayarak ineğin fark edilmesini sağlayan köpek - İtfaiyeye haber veren vatandaş Erkan Savun ile röportajKanala düşen inek, havlayan köpek sayesinde fark edildi - Adana 'da, bir köpeğin önünde sürekli havladığı açık rögardan yağmur suyu kanalına düştüğü fark edilen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldıADANA (AA) - Adana 'da bir köpeğin önünde sürekli havladığı açık rögardan yağmur suyu kanalına düştüğü fark edilen ineği kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde motosikletiyle seyir halindeki Erkan Savun, bir köpeğin başında havladığı yol kenarındaki rögardan baktığında bir ineğin yağmur suyu kanalına düştüğünü gördü.Savun'un durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, iş makinesi kepçesiyle ineğin düştüğü rögarın girişini genişletti. Daha sonra halat bağlanan hayvan düştüğü kanaldan çıkardı.İneğin fark edilmesini sağlayan köpek ise çalışma sırasında bölgeden ayrılmadı.Erkan Savun, motosikletiyle geçtiği sırada bir köpeğin rögarın yanında havladığını gördüğünü, ineği fark etmesi üzerine de durumu itfaiyeye bildirdiğini anlattı. Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekiplerine teslim edilen ineğin sahibi aranıyor.

İş Makinesi Köpek Zabıta Hayvan Yağmur Suyu 

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