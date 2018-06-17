Kanala düşen buzağıyı itfaiye kurtardı - ADANA

- Kanaldaki buzağının görüntüsü - İtfaiye ekiplerinin çalışması - Buzağının kurtarılması ve sahibine teslim edilmesiADANA (AA) - Adana 'nın Ceyhan ilçesinde sulama kanalına düşen buzağı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, ilçedeki Büyükcamuzağılı Mahallesi'nde Ahmet Kurt'a ait buzağı sulama kanalına düştü.Kurt'un ihbarı üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye giderek buzağıyı kurtarmak için çalışma başlattı.Buzağı, itfaiye ekiplerince iş makinesine bağlanan halatla kanaldan çıkartıldı.Ahmet Kurt, buzağıyı kurtarıp kendisine teslim eden itfaiye ekiplerine teşekkür etti.