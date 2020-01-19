Kanal İstanbul’a destek için vatandaşlar birikimlerini hazineye bağışlayacak

-Dernek başkanı röportajı



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kanal İstanbul projesine destek vermek için “81 ilden 81 kişiyle Anadolu’dan İstanbul’a kanal açmaya geldik” sloganıyla yürüyen vatandaşlar, projeye destek vermek için birikimlerini devlet hazinesine bağışlayacaklarını söyledi.



Kanal İstanbul projesine destek vermek için “81 ilden 81 kişiyle Anadolu’dan İstanbul’a kanal açmaya geldik” sloganıyla bir grup vatandaş yürüyüş düzenledi.

Arnavutköy Haraççı Mahallesi’nde toplanan bir grup vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Kanal İstanbul projesi alanına yürüdü. Proje için “imkan yok” diyenlere cevap veren yürüyüşçülerden 15 Temmuz Birliğini Yaşatma Derneği Başkanı Fatih Kaya, “Millet varsa imkan vardır” diyerek, birikimlerini devlet hazinesine bağışlayacaklarını ifade etti.

“Birikimlerimizi devletin hazinesine yatıracağız” Dernek olarak projeye destek amaçlı birikimlerini devlet hazinesine bağışlayacaklarını belirten 15 Temmuz Birliğini Yaşatma Derneği Başkanı Fatih Kaya, “Amacımız her zaman olduğu gibi tüzüğümüzün 2. maddesi uyanınca milli ve yerli olan tüm projelere sahip çıkmak, desteklemek ve takip etmek. Son günlerde tartışılan Kanal İstanbul Projesi’yle ilgili millet devlettir, devlet İstanbul’dur, İstanbul Türkiye’dir. Biz de bununla ilgili buraya destek olmaya geldik. Sloganımız '81 ilden 81 kişiyle Anadolu’dan İstanbul’a gönül köprüleri kurarak Anadolu’dan İstanbul’a kanal açmaya geldik' Kanal İstanbul Projesi’ne destek amaçlı yürüyoruz çünkü bizden sonraki gelecek nesillere, bizden sonraki Evlad-ı Fatihan’lara güzel ses getirecek belki daha etkili olacak. Belki ileriki yıllarda Türkiye’nin elini güçlendirecek olan bu proje herkesin destek vermesini beklerim. Herkesten de destek bekleriz ayrıca. Şöyle bir söz var diyorlar ki ‘Para yetmez, imkan yok.’ Millet varsa imkan vardır. Biz buradan çıktıktan sonra kendi imkanlarımızla biriktirdiğimiz tüm birikimlerimizi belirlenen devletin hazine hesabına yatıracağız” dedi.





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