Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kanal borusuna sıkışan inek kurtarıldı Haberi

Kanal borusuna sıkışan inek kurtarıldı Haberi

İneğin kurtarılma çalışması

( BİNGÖL ) BİNGÖL

Bild Hayvan 


- Bingöl’de eski bir kanal borusuna sıkışan inek, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Olay, merkeze bağlı Ekinyolu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inek, gece saatlerinde kullanılmayan eski bir kanal borusuna sıkıştı. İneğini çıkartmak isteyen hayvan sahibi, başarılı olamayınca durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirerek yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ineği, kanal borusundan çıkardı. Kurtarılan inek sahibine teslim edildi.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı