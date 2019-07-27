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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kanadı kırık martıyı itfaiye ekipleri kurtardı Haberi

Kanadı kırık martıyı itfaiye ekipleri kurtardı Haberi

Olaya ilişkin cep telefonu görüntüleri

Mahsur Kaldı Barla Harekete Geç Cep Telefonu 

-Görüntü maile gönderiliyor

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çatıda mahsur kalan 2 kanadı kırık martıyı itfaiye ekipleri kurtardı. Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesinde çatıda martının mahsur kaldığı ihbarları itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 gündür çatıda mahsur olduğu öğrenilen martıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan başarılı çalışmayla olduğu yerden alınan kanadı kırık martı tedavi edilmek üzere veterinerlere teslim edildi. (VK-
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