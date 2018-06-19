Kanada oyları Türkiye'ye gönderiliyor - TORONTO

- Oy verme kuyruğu detayları - Sandıklardan detaylar - Türkiye’nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen - Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için Kanada ’da yaşayan Türk vatandaşlarının oy verme işlemi sona erdiTORONTO (AA) - Kanada 'da yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Kanada ’daki dört ayrı merkezde kurulan seçim sandıklarında 16 Haziran günü başlayan oy verme işlemi, 18 Haziran günü yerel saatle 21.00’de sona erdi.Toplam 28 bin 95 kayıtlı Türk seçmeninin bulunduğu Kanada 'da 12 bin 604 oy kullanıldı.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği seçimde oyların 7 bin 108’i Toronto’da, 2 bin 969’u Montreal’de, bin 767’si Vancouver’da ve 760’ı da Ottawa’da açılan sandıklarda verildi. - Uçakla oy kullanmaya gittilerOy kullanmaya gelen vatandaşlar, Türkiye'nin Toronto Başkonsolosluğu önünde uzun kuyruklar oluşturdu.Alberta eyaletine bağlı Edmonton ve Calgary kentlerinde yaşayan bazı vatandaşlar, oy kullanabilmek için yaklaşık bin 500 kilometre uzaklıktaki Vancouver Başkonsolosluğuna gruplar halinde uçakla ya da araçlarla gitti.Bu arada Toronto, Montreal, Vancouver ve Ottawa’da, AK Parti Kanada Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) tarafından servis hizmetleri verildi. Servislerle alınan vatandaşlar, oylarını kullandıktan sonra alındıkları noktalara geri bırakıldılar. - Oylar bugün Türkiye’ye gidecekTürkiye’nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen, AA’ya yaptığı açıklamada, kullanılan oyların sayım ve torbalanmasının tamamlandığını, siyasi parti temsilcilerinin de eşliğinde diplomatik kurye ile THY’nin bugünkü tarifeli uçuşu ile Türkiye’ye yollanacağını söyledi.
Şen, "Vatandaşlarımız, üç gün boyunca bir demokrasi şenliği havasında, zaten bayramdı, bir bayram havasında oylarını kullandılar. Gerek vatandaşlarımız ve gerekse de sandıklarda görev yapan herkes, bu süre boyunca özveri ile çalıştılar. Son aşamada oylarımızı diplomatik kurye ile ülkemize yollayacağız." dedi. Mühürlü torbalardaki oylar, İstanbul'daki Yurtdışı Seçim Bölgesi Başkanlığına iletilecek. Yurt dışı oylarının sayım işlemi, 24 Haziran günü Türkiye’de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından tüm oylarla birlikte yapılacak.