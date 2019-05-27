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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Kanada'daki Parklarda Hayvan Ölümleri Artıyor İzle

- Kanada'daki Parklarda Hayvan Ölümleri Artıyor İzle

Marineland Parkından detaylar

( TORONTO ) - Kanada'daki parklarda hayvan ölümleri artıyor TORONTO

Hayvan Terbiyecisi Yunuslar Ziyaretçiler Yasa Teklifi Katil Balina 


- Kanada'daki tartışmalı Marineland Tema Parkı, geçtiğimiz haftalardaki üç hayvan ölümünün ardından eleştirilere maruz kalıyor. Kanada Parlamentosu ise ülke genelinde deniz memelilerinin esaretinin yasaklanması için hazırlık yapıyor. Kanada’nın Ontario Eyaletinde Niagara Şelalelerini de kapsayan Marineland Tema Parkı'nda ziyaretçilerin hayvan ölümlerine sebep olması tartışmalara neden oluyor. Geçtiğimiz ay hayvanlara müdahale eden ziyaretçilerin 2 geyiğin ve bir deniz ayısının ölümüne sebep olduğu iddia ediliyor. Parkta yaşanan izdiham nedeniyle hayvanların korktuğu ileri sürülürken, parktaki doğal dokunun zarar gördüğü gözlendi. Konu hakkında açıklama yapan Marineland Parkı yetkilileri, hayvan ölümlerinin engellenmesi için yenileme yapılan geyik parkının kapatıldığını duyurdu. Açıklamada ayrıca bu tür bir olayın ilk defa yaşandığı kaydedildi. Ancak eski bir hayvan terbiyecisi olan Phil Demers, parkın açıklamasına karşı çıkarak, parkın kapatıldıktan sonra tekrar açılmasının havanlar arasında paniğe neden olabileceğini ileri sürdü. Yerel basın 2012 yılından beri parkta hayvanların ihmal edildiğini iddia ediyor ancak park yönetimi tüm suçlamaları reddetti. Demers ise “Marineland, 2012’de konuştuğumuzdan halinden çok daha kötü bir durumda. Ne olursa olsun, hayvan yaşamı destek sistemlerinde iyileştirme için tam bir yatırım olmadı” ifadelerini kullandı. Kanada Parlamentosuna sunulan yeni yasa teklifiyle birlikte ülke genelinde katil balinalar, yunuslar ve beyaz balinalar dahil olmak üzere deniz memelileri esaretinin yasaklanması bekleniyor.
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