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08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Kanada’da silahlı saldırı

- Kanada’da silahlı saldırı

bölgedeki ambulanslar

Hastane Silahlı Saldırı Başkent Saldırı 

-detay

( OTTAWA ) OTTAWA

- Kanada'nın başkenti Ottava'da yapılan silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Kanada'nın başkenti Ottava'da yerel saatle 07.30 sularında silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Silahlı saldırıda ağır yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Şehir merkezindeki Gilmour Street'te gerçekleşen olayda çok sayıda yaralı olduğunu belirtiliyor. Polis, olay yerinden uzak durulması konusunda çağrılarını sürdürüyor.
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