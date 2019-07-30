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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
- Kanada’da Sel Nedeniyle Yol Çöktü

- Kanada’da Sel Nedeniyle Yol Çöktü

yolun görüntüsü

( OTTAWA ) - Kanada’da sel nedeniyle yol çöktü OTTAWA

Göller Sosyal Medya Sağanak Yağış Şiddetli Yağış İskoçya 


- Kanada’da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle otoyol çöktü. Kanada’nın Yeni İskoçya eyaletindeki Antigonish bölgesinde sağanak yağışların yol açtığı sel nedeniyle yol çöktü. Otomobiliyle seyir halinde olan iki kişi yolun çöktüğünü görünce şoke oldu. Yolda mahsur kalan Kanadalılar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kanada’da son 2 aydır etkili olan şiddetli yağışlar, bazı büyük göllerde su seviyelerinin yükselmesine neden oldu.
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