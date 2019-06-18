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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
- Kanada’da Şampiyonluk Kutlamalarına Gölge Düştü: 4 Yaralı İzle

- Kanada’da Şampiyonluk Kutlamalarına Gölge Düştü: 4 Yaralı İzle

taraftarların kaçışması

Tors Kalaba Alabalık Şampiyon Kaçış 

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( TORONTO ) - Kanada’da şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü: 4 yaralı TORONTO

- Kanada’nın Toronto şehrinde 2 milyondan fazla kişinin katıldığı Toronto Raptors takımının Amerikan Basketbol Ligi (NBA) şampiyonluğu kutlamalarında silahların çekilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kanada’nın Toronto şehrinde 2 milyondan fazla kişinin katıldığı ve tarihinde ilk kez NBA şampiyonluğunu ilan eden Toronto Raptors'ın şampiyonluk kutlamalarına silah sesleri gölge düşürdü. Polis, kutlamalarda silahların ateşlenmesi sonucu 4 kişinin yaralandığını belirtti.
Polis olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını ve silahların ele geçirildiğini açıkladı.
NBA Finali’nde Golden State Warriors'ı seride 4-2 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Toronto Raptors oyuncuları ve taraftarları kutlamalar için Toronto kentindeki Nathan Phillip meydanında bir araya geldi. Toronto Raptors takımı oyuncuları sahnedeyken duyulan silah sesleri ise bir anda 2 milyondan fazla kişi arasında paniğe neden oldu. Dev kalabalık bir anda kaçışmaya başlarken insanların sakin kalmaları istendi. Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı açıklanırken olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
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