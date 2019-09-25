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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Kanada’da İki Ayı Birbirine Girdi

- Kanada’da İki Ayı Birbirine Girdi

iki ayını kavgası

( OTTAWA ) - Kanada’da iki ayı birbirine girdi OTTAWA

Sosyal Medya Şahit 


- Kanada’da iki boz ayı yolun ortasında birbirine girdi. Kanada’da iki boz ayının yol ortasındaki kavgası Cari McGillivray tarafından kayda alındı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken iki ayının kavgası sosyal medyada viral oldu. Kavgayı neyin tetiklediği bilinmemekle birlikte şiddetli kavgayı kayda almayı başaran McGillivray nadir görülebilecek bir olaya şahit oldu. Geçtiğimiz günlerde kayda alınan görüntülerde yolun ortasında başlayan kavga, iki ayının birbirine saldırması ve boğuşmasının ardından ayıların yol kenarına düşmesiyle son buluyor.
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