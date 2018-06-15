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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Kanada Başbakanından Bayram Mesajı

Kanada Başbakanından Bayram Mesajı

Kanada Başbakanını bayram mesajı

( OTTAWA ) - Kanada Başbakanından bayram mesajı OTTAWA

Kutlay Sosyal Medya Bayram Mesajı 


- Dünyanın farklı noktalarında yaşayan Müslümanlar Ramazan bayramı heyecanını yaşarken liderlerden de Ramazan Bayramı kutlama mesajları geliyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya hesaplarından yayınladığı yazılı ve görüntülü paylaşımında Müslüman aleminin Ramazan Bayramını kutladı. Kanadalı Başbakan mesajında, “Kanada’da ve dünya genelindeki Müslümanlar, Ramazan Bayramı’nı kutlamak üzere aile ve arkadaşlarıyla bir araya gelecek. Bir ay süren oruç ve tefekkürün ardından Bayram, Müslümanların bir araya gelip kutlamak ve bu güzellikleri başkalarıyla paylaşmak için bir araya gelme zamanıdır” ifadelerini kullandı. “Müslüman toplumu, Kanada’yı daha güçlü, daha açık ve daha müreffeh yapmaya devam ediyor” diyen Kanada Başbakanı, “Ailem ve eşim adına, Ramazan Bayramını kutlayan herkese en içten dileklerimizi sunuyoruz” dedi.

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