Kanaat önderlerinden ‘Okuma-Yazma Seferberliği'ne destek

( MUŞ - HD) MUŞ



- Muş'un Hasköy ilçesindeki kanaat önderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 'Okuma-Yazma Seferberliği'ne destek olmak için istişare toplantısı gerçekleştirdi. Hasköy'deki bir kıraathanede bir araya gelen kanaat önderleri ve aile büyükleri, eğitim seferberliği için kaymakamlık, milli eğitim müdürlüğü ve halk eğitimi merkezi müdürlüğüne destek olacaklarını ifade ettiler. 7'den 70'e okuma yazması olmayan vatandaşları eğitime kazandırmak için çalışacaklarını ifade eden kanaat önderleri, bölgede eğitimsizlikten nahoş olaylar yaşandığını ve eğitimle birlikte bu olayların ortadan kalkacağını söylediler. Bölgede eğitim-öğretim seviyesinin yükseltilmesi ile birçok olayın da ortadan kalkacağına inandıklarını hatırlatan kanaat önderlerinden Hikmet Karayel, "Bizim bugünkü toplantımızın amacı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hanımefendi eşinin ilan ettikleri eğitim seferberliğine katkı sağlamaktır. Biz ilçe olarak, aşiret olarak bu kampanyayı destekliyoruz. Elimizden ne geliyorsa; okuma yazması olmayan kadın, erkek, çocuk tespit edip eğitim ve öğretim görmeleri için destek vereceğiz. Bu konuda ilçe kaymakamıyla, ilçe milli eğitim müdürlüğüyle, halk eğitimle bu kampanyanın faydasını anlatıyoruz. Faydalı bir şeydir. Dinimizde de; 'ilim Bağdat'ta da olsa git öğren’ denilir. Biz dinimizin de kabul ettiği ilim ve irfanı yaymaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu kampanyası gerçekten ülke bazında faydalı bir konudur, hassas bir konudur. Bu bölgelerde eğitim ve öğretim seviyesinin yükselmesi birçok olayın da kapanmasına neden olur. Nahoş olaylar oluyordu. Hep eğitim öğretimin olmamasından kaynaklıdır. Bu konuda Cumhurbaşkanımız ve eşi hanımefendinin başlattığı kampanyayı canı gönülden destekliyoruz. İlçe halkı olarak karar aldık, yardımcı olacağız. Gerekçe olarak da Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyayı destekliyoruz. İnşallah iyi olur. İlçemize ve halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Kanaat önderlerinden Kazım Gürbüz de, seferberlik kampanyasını desteklediklerini ve bütün halkıyla birlikte hareket edeceklerini söyledi.



Kızılay Hasköy Şube Başkanı Ersin Matpan ise, kanaat önderleri ile gerçekleştirdikleri istişare neticesinde eğitime destek olacaklarını kaydederek, "Eğitim-öğretim konusunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu seferberliğe kanaat önderlerimizle beraber istişareler neticesinde her yerde destek vermeye hazırız. Eğitim bu bölgede biraz düşük seviyede. Hanımefendi ablalarımız, kardeşlerimiz bu konuda adres bulmakta biraz zorluklar yaşıyorlar. Bu başlatılan kampanyayla ilgili bundan sonra hanımefendi bacılarımız direkt istedikleri yere gidebilirler. Şu anda bu bölgede ve ilçemizde yüzde 40-50 civarındaki abla ve kardeşlerimiz hastaneye gittiklerinde polikliniklerin nerede olduklarını bilemiyorlar. Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz de bu yörede eğitime her zaman destek vermeye hazırız. En başta bu bölgede hanımefendi kardeşlerimizi, ablalarımızı eğitime göndermek için kendilerine yardımcı olmaya hazırız. Öğrenecekleri her harf bizim için büyük bir nimettir ve gelecek nesiller için de büyük bir nimettir. O yüzden artık hastane, eğitim ve diğer konularda gidip istedikleri yeri görebilirler. Analarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz bu konuda çok geri kalmışlar. Onun için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz de eğitim konusunda ablalarımıza ve kardeşlerimize destek vermeye hazırız, her zaman da kendilerine önem vereceğiz. Alınan bu kararla ilgili biz vatandaş olarak kanaat önderlerimizin dedikleri gibi destek veremeye hazırız" diye konuştu.

