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19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Kanaat önderi Seyda Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kanaat önderi Seyda Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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( BİTLİS ) BİTLİS

Sosyal Medya Ülker Kanaat Önderleri Silahlı Saldırı Saldırı 


- Bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Seyda Abdülkerim Çevik, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.Bitlis'in Güroymak (Norşin) ilçesinde yaşamış merhum Nakşibendî şeyhi Muhammed Ziyaeddin'in torunu ve bölgenin kanaat önderlerinden Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çevik'in cenazesi Şeyh Abdurrahmani Taği Kabristanında toprağa verilecek. Güroymak Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.Bakan Soylu: “Çok hüzünlüyüm”Şeyh Abdülkerim Çevik’in ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Çok hüzünlüyüm. Bir alimin ölümü, bir alemin ölümüdür. Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik Allah’a yürüdü. Allah rahmet eylesin” ifadelerine yer verdi.
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