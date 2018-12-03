'Kan vermede engel yok' kampanyası - BATMAN/ELAZIĞ/ŞIRNAK
"Kan vermede engel yok" kampanyası - BATMAN/ELAZIĞ/ŞIRNAK - Batman'da kan bağışı detayları - Türkiye Beyaz Ay Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Şansi ile röportaj - Gönüllü Veysi Işık ile röportaj - Gönüllü Bayram Arslan ile röportaj - ELAZIĞ - Engellilerin kan aracına gelmesi - Gerekli evrakların doldurulması - Kan bağışı görüntüleri - Türkiye Beyaz Ay Derneği Elazığ Şube Başkanı Naci Demirpolat'ın konuşması - ŞIRNAK - Şırnak'ta Türk Kızılayı kan bağışı aracından detay - Kan Bağışı detayları - Ömer Faruk Önder'in konuşması - Sait Eren'in konuşması3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Türkiye Beyaz Ay Derneği "Kan vermede engel yok" sloganı ile kan bağış kampanyası gerçekleştirdiBATMAN (AA) - Türkiye Beyaz Ay Derneği ile Türk Kızılayı Batman Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Kan vermede engel yok" sloganıyla kan bağış kampanyası gerçekleştirildi. Bir AVM'de gerçekleştirilen kampanyaya katılan gönüllüler kan bağışında bulundu.Türkiye Beyaz Ay Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Şansi, hedefin hem kan bağışı hem de engelliler konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.
Türkiye Beyaz Ay Derneği olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 81 ilde başlatılan kampanyaya Batman şubesi olarak destek verdiklerini belirten Şansi, şunları kaydetti:"'Kan vermede engel yok' sloganı ile yürütülen kampanyaya yoğun ilgi var. Amacımız hem kan verme konusunda hem de engelliler noktasında farkındalık yaratmaktır. Kampanyamıza özellikle genç arkadaşlarımızdan yoğun katılım var."Gönüllülerden Veysi Işık da "Etkinliğe Batmanlılar olarak bizler de iştirak ettik. Türkiye'de dört dakikada bir litre kana ihtiyaç olduğunu okumuştum. Bu nedenle ben de kan bağışında bulundum." ifadelerini kullandı.Bayram Arslan ise, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Yarın bizim de kana ihtiyacımız olabilir, bundan dolayı da seve seve kan vermeye geldim." dedi. *** Elazığ 'da engellilerden kan bağışıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelliler kan bağışında bulundu.Türkiye Beyaz Ay Derneği "Kan Vermeye Engel Yok" Projesi kapsamında 50 engelli ve ailesi, Elazığ Öğretmenevi önündeki Türk Kızılayı kan aracına gelerek kan bağışı yaptı.Türkiye Beyaz Ay Derneği Elazığ Şube Başkanı Naci Demirpolat, kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, hem Kızılay'a hem de insanlara yardımcı olmak istediklerini söyledi.
Engellilerin sadece 3 Aralık'ta hatırlanmaması gerektiğini vurgulayan Demirpolat, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde engellilere pozitif ayrımcılık yapılıyor, onların tüm sorunlarının çözümü için kanunlar çıkarılıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor." dedi. **Şırnak’ta kan bağışı kampanyasıŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kızılay Güney Anadolu Diyarbakır Bölge Kan Merkezi tarafından devlet hastanesi önünde düzenlenen kampanyaya vatandaşlar ilgi gösterdi.Merkezde görevli doktor Ömer Faruk Önder, eskiye nazaran kan bağışında artış olduğunu söyledi.
Önder, "Kan tek kaynağı insan olan, laboratuarda üretilemeyen bir tedavi aracı. 18 – 65 yaş arası herkes kan bağışında bulunabilir. Bugün burada bir günlük kan bağışı kampanyamız var. Duyarlı vatandaşlardan kan bağışı yapmasını beklemekteyiz. Verilen bir ünite kan bağışı üç kişinin hayatının kurtulmasına vesile olabiliyor." dedi. Kan bağışında bulunan vatandaşlardan Sait Eren ise kan bağışı etkinliğini duyunca kan bağışlamaya geldiğini vurguladı.