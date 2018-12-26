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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kan davalı aileler barış yemeğinde buluştu - ERZURUM

Kan davalı aileler barış yemeğinde buluştu - ERZURUM

- Erzurum Valisi Okay Memiş'in karşılanması - Yemeğe katılanların detay görüntüleri - Vali Okay Memiş'in konuşması - Abdullah Seyitoğlu isimli vatandaşın konuşması - Camide dua edilmesi - Genel detaylar - Erzurum 'da aralarında kan davası bulunan iki aile, Karaçoban Kaymakamı Yusuf İzci ve kanaat önderlerinin çabalarıyla barıştı - Erzurum Valisi Okay Memiş: - "İki aile arasındaki huzuru mahallemizde tesis edeceğiz. Barış yapmak kolaydır, bunu devam ettirmek zordur. Kadınlarımız, çocuklarımız, lütfen tahriklere kapılmayın. Bundan sonraki süreçte herkes dikkat etsin. Barışa katkı sunan herkese teşekkür ediyorum"ERZURUM (AA) - Erzurum 'da aralarında kan davası bulunan iki aile, Karaçoban Kaymakamı Yusuf İzci ve kanaat önderlerinin çabalarıyla barıştırıldı.Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi'nde 5 yıl önce iki aileden bir kadın ile bir erkeğin öldürülmesiyle başlayan ve bu yıl 24 Haziran 2018'de yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde sandık başında çıkan kavgada 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayların ardından Yazan ve Durmaz aileleri arasında süren kan davasının sona erdirilmesi amacıyla ilçe kaymakamı Yusuf İzci tarafından çalışma başlatıldı.Çalışma kapsamında Kopal Camisi'nde bir araya gelen iki aile, Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın yaptığı duanın ardından aralarındaki husumetin sonlanması için barış protokolü hazırladı.Kanaat önderlerinin de çabalarıyla yapılan görüşmelerden sonra aralarındaki husumeti sonlandırmaya karar veren aileler, Erzurum Valisi Okay Memiş önderliğinde söz konusu mahallede kurulan barış çadırındaki yemekte bir araya geldi.Burada konuşan Memiş, Erzurum 'da yaklaşık 1,5 ay önce göreve başladığını belirterek Karaçoban'a 3. kez geldiğini söyledi.

Bölgeye daha çok hizmetle gelmek istediklerini aktaran Memiş, "Biz daha çok hizmet konuşmak istiyoruz. Kamu görevlileri olarak sizlerin yaşam standartlarını yükseltmek istiyoruz. Bütün vatandaşlara eşit mesafedeyiz. Vali olarak Kürt, Türk, Alevi herkese eşit mesafedeyim. Devletin bize verdiği imkanları sizlere seferber etmek bizim vazifemizdir." dedi.
Memiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'de olduğu gibi Erzurum 'da da çok büyük kamu yatırımlarına imza atıldığını ifade etti.
- "Tahriklere kapılmayın"Türkiye'nin zor bir coğrafyasında görev yaptıklarını anlatan Memiş, şöyle devam etti:"Başta hayvancılık olmak üzere eğitim ve sağlık gibi bütün hizmetlerle her zaman yanınızdayız. Kapımız, telefonumuz 24 saat sizlere açık. Bölgeye hem hizmeti hem de her türlü barışı ve huzuru temin edeceğiz. Geçmiş geçmişte kaldı, keşke bu olaylar olmasaydı ama olan olmuş. Allah'ın kapısı açık. Allah bütün günahları affediyor. İki aile arasındaki huzuru mahallemizde tesis edeceğiz. Barış yapmak kolaydır, bunu devam ettirmek zordur. Kadınlarımız, çocuklarımız, lütfen tahriklere kapılmayın. Bundan sonraki süreçte herkes dikkat etsin. Barışa katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."Memiş, bu tarz programlara katılmaktan mutlu olduklarını belirterek organizasyonda emeği geçen başta ilçe kaymakamı olmak üzere kanaat önderlerine teşekkür etti.İki aile arasında barışın hayırlara vesile olmasını dileyen Memiş, "İnşallah bundan sonra hizmet konuşalım, köyümüzü nasıl güzelleştirebiliriz, bunlarla bize gelin. Her iki aileye kapımız açık. Affetmek yüce Allah'ın en önemli hasletlerinden birisidir. Sabır ve affetmek zor iştir ama bize düşen zoru başarmaktır, Allah'ın izniyle iki aile olarak çocuğumuzla, yaşlısıyla, büyüğü ile başarmaktır." dedi.
- "Barış huzur demektir"İlçenin kanaat önderlerinden Abdullah Seyitoğlu da barışa katkıda bulunan herkese teşekkür etti. 24 Haziran 2018'de Kopal Mahallesi'nde üzücü hadiseler yaşandığını aktaran Seyitoğlu, "Bugün bizler için bayram günüdür. Kopal'da yaşayan insanlar için barış huzur demektir. Her iki aileden şu an cezaevinde yatmakta olan 9 kişi var. 5 kişi ise firari. İnsanlar kaderinde ne yazılmışsa onu yaşar. Bunlar için de hep birlikte elimizden gelen ne varsa yapmamız gerekmektedir." dedi.
Konuşmaların ardından Vali Memiş, ilçede yaptırılan taziyeevi ve Kur'an kursunun açılışına katıldı.

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