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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kan bulaşan eşofmanını yaktı ama polisten kaçamadı Video

Kan bulaşan eşofmanını yaktı ama polisten kaçamadı Video

H.M.D. ve 2 arkadaşının emniyetten çıkarılması

Yoğun Bakım Ünitesi Adli Kontrol Güvenlik Kamerası Harekete Geç Cep Telefonu 

-araçlara bindirilmesi
-detaylar

( GAZİANTEP ) - Polisler 24 saatte 45 kamera görüntüsünü inceleyerek şahıslara ulaştı - Gaziantep'te kanlı gaspın zanlılarına filmleri aratmayan iz sürmenin ardından operasyon düzenlendi GAZİANTEP

- Gaziantep'te iş çıkışında takip ettikleri Suriye uyruklu genci bıçaklayarak gasp eden 3 kişilik çetenin üyelerinden H.M.D., kan bulaşan marka eşofmanlarını olaydan sonra yakarak imha etmesine rağmen polisten kurtulamadı. Cinayet büro ekipleri 45 güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini inceleyerek ulaştığı şahısları düzenlediği operasyon ile kıskıvrak yakaladı. İddiaya göre Gaziantep'in Ünaldı Mahallesi'nde bulanan bir tekstil imalathanesinde çalışan Suriye Uyruklu Muhammed M., haftalığını alıp evine dönerken, farkına varmadan kendisini takip eden 17 yaşındaki H.M.D. ve 2 arkadaşının saldırısına uğradı. 300 TL parası ve cep telefonu gasp edilen Muhammed M., bıçak darbeleri ile ağır bir şekilde yaralanarak, Ersin Arslan Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. H.M.D. ve arkadaşları olayın ardından kaçarak, izlerini kaybettirdi. 24 saatte 45 kamera görüntüsü incelendi Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri ise olay yerinde başlattığı incelemenin ardından saldırgan ya da saldırganların belirlenmesi için çalışma yürüttü. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen cinayet büro ekipleri, 24 saat içerisinde ev, iş yerleri güvenlik kameraları ve MOBESE kameralarından oluşan toplam 45 görüntüyü tek tek inceledi. Şahısların eşkallerinin yanı sıra giydikleri kıyafetleri ve kaçtıkları yönü belirleyen ekipler, kısa sürede şahısların kimlik ve adreslerini de tespit ederek harekete geçti. Kanlı eşofmanı yaktığını itiraf etti Yapılan operasyon ile H.M.D. ve 2 arkadaşı kıskıvrak yakaladı. Suç aletlerine de ulaşan ekipler, yapılan tüm aramalarda ise H.M.D.'nin olay günü giydiği ve kanlı olduğu belirlenen eşofmanı bulamadı. Sorgusunda şahsın eşofmanın pahalı bir marka olmasına rağmen kan bulaşması ve tanınmaması gibi nedenlerden dolayı sobada yakarak imha ettiğini söylediği öğrenildi. Şahıslar sorgularının ardından önce hastaneye sonra da adli makamlara sevk edildi. Daha önceden de gasp ve yaralama olaylarından sabıkası olan H.M.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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