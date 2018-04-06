Kan bankası gibi donör

-TÜRK KIZILAYI KAN BAĞIŞ ARACI İÇ GÖRÜNTÜSÜ

-CELAL AKBULUT İLE RÖPORTAJ

-KÖK HÜCRE BAŞVURUSU İÇİN KAN VERME GÖRÜNTÜSÜ

-CELAL AKBULUT İLE İKİNCİ RÖPORTAJ VE DETAYLAR

-ŞAKİR ZENGİN İLE RÖPORTAJ VE MADALYA GÖRÜNTÜLERİ



( KÜTAHYA -ÖZEL)- Simav’da 10 yıldır kan bağışı yapan ve bugüne kadar 37 kez kan veren Celal Akbulut 111 kişinin sağlığına kavuşmasına vesile oldu KÜTAHYA



- Kütahya’nın Simav ilçesinde, Türk Kızılayı kan bağış aracına 37. kez kan vermek üzere gelen Celal Akbulut, ayrıca kök hücre verebilmek için de başvuruda bulundu. 37 kez Kızılay’a 3 kez de hastanelerde olmak üzere toplam 40 kez kan bağışı yaparak altın madalya alan Celal Akbulut, kan vermeye üniversite yıllarında başladığını ifade etti.

Akbulut “Kan vermek çok güzel bir duygu, insanlara zor günlerinde yardım etmek beni çok mutlu ediyor. Bugün ilk defa kök hücre nakli için, lösemili kardeşlerimize elimi uzatacağım. Kök hücre nakline başvuru için bir tüp kan alınıyor, alınan kan, yapılacak analizlerden sonra olumlu ve uygun bulunursa, herhangi bir donörle eşleşirse beni davet edecekler. Lösemili bir kardeşimize kök hücre vereceğim. Bir kişiye daha hayat verebilirsem mutlu olacağım” dedi.

Kızılay kan bağış aracına kan vermek için gelen 39 yaşındaki Şakir Zengin, 12’in kan bağışı yapmak üzere geldiğini belirterek “ Bir ünite kan üç hayat kurtardığı için, tüm vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyorum” dedi.

Zengin, 10’uncu kan bağışından sonra bronz madalya almaya hak kazandığını ifade etti.

Türk Kızılayı tarafından, Simav’dan 15 gün aralıkla kan bağışı alındığı belirtildi.

