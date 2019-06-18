Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Kan bağışçılarına madalya - ADANA

Kan bağışçılarına madalya - ADANA

- Salondan detaylar - Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın'ın konuşması - Bağışçılara plaket ve madalya verilmesi Adana 'da kan bağışçılarına madalyaADANA (AA) - Adana 'da "Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü" dolayısıyla Türk Kızılay kan bağışçılarına madalya ve plaket verildi.
Bir otelde düzenlenen törende konuşan Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Türk Kızılayın, 151 yılda dev bir çınar olarak, hak ettiği yeri bulduğunu söyledi.

Vatandaşlardan da destek alarak özveriyle çalışıldığına işaret eden Aydın, ihtiyaç sahibi olanların her zaman yanında yer alındığını aktardı.Gönüllü kan bağışçılarına büyük görev düştüğünü ifade eden Aydın, kan bağışının insan sağlığı yönünde önemine değindi.Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, mazluma ve mağdura dokunan kadim bir kültürden geldiklerini söyledi.

Bu toprakların sevinç ve kaderi paylaşmayı emrettiğini ifade eden Saygılı, bunu yaparken de iyiliği büyüterek yüreklere dokunmak gerektiğini belirtti.
Kan bağışlayanların bilmedikleri ve tanımadıkları insanlarla kardeş olduğunu vurgulayan Saygılı, kan bağışçılarına teşekkür etti.Konuşmaların ardından 97 bağışçıya altın madalya, 288 bağışçıya gümüş madalya, 52 bağışçıya da plaket takdim edildi.

Altın Madalya Mazlum Gümüş Madalya Kader Kan Bağışı 

İlgili Foto Galeriler
Kader Kaya Cinayeti Davasında Arkadaşları DinlendiKader Kaya Cinayeti Davasında Arkadaşları Dinlendi
Çin'de sporcular böyle yetiştiriliyorÇin'de sporcular böyle yetiştiriliyor
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı