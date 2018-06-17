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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
'Kan akmasın, çatışma olmasın istiyoruz'

'Kan akmasın, çatışma olmasın istiyoruz'

"Kan akmasın, çatışma olmasın istiyoruz" - Bülent Tezcan'ın konuşması"Kan akmasın, çatışma olmasın istiyoruz" - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan: - (Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırı) Hepimizi üzdü, yaraladı. Kan akmasın istiyoruz, çatışma olmasın istiyoruz. Bayram arifesinde insanların birbiriyle kavgası, ölümlere neden olması, acıların yaşanması kabul edilebilir bir şey değildir"AYDIN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırıya ilişkin, "Hepimizi üzdü, yaraladı. Kan akmasın istiyoruz, çatışma olmasın istiyoruz. Bayram arifesinde insanların birbiriyle kavgası, ölümlere neden olması, acıların yaşanması kabul edilebilir bir şey değildir." dedi.
Tezcan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, meydandaki coşkulu kalabalığın coşkusunu 25 Haziran sabahında büyüterek sürdüreceklerini belirtti.
Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın her zaman sıkıntılı zamanlarında kurtuluşun işaretini verdiğini vurgulayan Tezcan, "Doğum sancılarının başladığı 2018 yılında demokrasi için, özgürlük için, iş için, ekmek için, işsizlik ve yoksulluğu yok etmek için 2018 seçimlerine iki yiğitle giriyor. Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu öbür yanda Muharrem İnce ile hazır ol Türkiye geliyoruz." diye konuştu.
Bayramların dostlukların pekiştiği gün olduğunu kaydeden Tezcan, bayramlarda dargınlıkların ortadan kalkmasını ve huzurun hakim olmasını istediklerini bildirdi.Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik saldırıya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bülent Tezcan, şunları söyledi:"Hepimizi üzdü, yaraladı. Kan akmasın istiyoruz, çatışma olmasın istiyoruz. Bayram arifesinde insanların birbiriyle kavgası, ölümlere neden olması, acıların yaşanması kabul edilebilir bir şey değildir. Ben bu acıyı bütün milletimizin paylaştığını biliyorum. Bu acıların tekrar edilmemesini diliyoruz. Ancak dilemek yetmiyor, sorumlu davranmak gerekiyor. Böyle bir acı içerisinde siyaset üretmeye kalkmak en hafif tabirle olsa olsa utanmazlık olabilir."

Özgürlük Çatışma Bild Kalaba Saldırı 

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