Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kamyonun sürücü kabininin üstünde tehlikeli yolculuk kamerada Haberi

Kamyonun sürücü kabininin üstünde tehlikeli yolculuk kamerada Haberi

Kamyonun sürücü kabinin üstünde 6 kişinin olduğu görüntü

Amatör Kamera Kamera Amatör Mevsimlik İşçi Tehlikeli Yolculuk 

-yoldan görüntü

( DENİZLİ )- 6 kişi karpuz yüklü kamyon sürücü kabinin üstünde böyle yolculuk yaptı DENİZLİ

- Denizli’nin Acıpayam ilçesinde karpuz yüklü kamyonun kasasında mevsimlik işçilerin tehlikeli yolculuğu amatör kameralara tarafından kaydedildi. Olay, Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi-Akalan Mahallesi arasındaki karayolunda meydana geldi. Amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 09 JA 521 plakalı karpuz yüklü kamyonun sürücü kabininin üstüne çıkan 6 kişi kilometrelerce yolu bu şekilde gitti. Yaşadıkları tehlikenin farkında olmayan 6 şahsın kabinin üstünde bir birlerine sarılmaları ise dikkatlerden kaçmadı. Kabinin üstünde 6 kişi ile trafikte tehlikeli bir şekilde seyir eden kamyonun akıbeti ise bilinmiyor.
İlgili Foto Galeriler
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Menajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi TokatladıMenajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi Tokatladı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Paraları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara KalkıştıParaları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara Kalkıştı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı