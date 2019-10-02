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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kamyonun çarptığı mandalar telef oldu Video

Kamyonun çarptığı mandalar telef oldu Video

Görüntü detay,, mandalar yerde, kamyon görüntüsü..

( BURSA ) BURSA

Tahkikat Köpek Kaçış Hayvan 


- Bursa'da Köpeklerden ürküp karayoluna kaçan manda ve iki yavrusuna kamyon çarptı. Kaza da anne manda ve bir yavrusu telef oldu. Diğer yavru mandanın ise ayakları kırıldı. Olay gece saat 01.00 sıralarında İznik - Orhangazi karayolu Çakırca köprüsü mevkiinde meydana geldi. Vahit A. (57) İznik sahilinde otlattığı manda sürüsünü çiftliğe götürmek üzere yola çıktı. Geç saatte çiftliğin yolunu tutan manda sürüsü, civardaki köpeklerin havlamaları üzerine ürküp sağa sola kaçıştı. Sürüden ayrılan bir anne manda ve iki yavrusu karayoluna çıktı. O sırada İznik istikametinden olan sandık yüklü 67 TS 713 plakalı kamyon sürücüsü İsmail E. (32) gece karanlığında mandalları fark edemeyerek çarptı. Kazada mandalar yolun iki tarafındaki tarlalara savruldu. Anne manda ve bir yavrusu telef oldu. Diğer manda yavrusunun ise ayakları kırıldı. Kamyonda maddi hasar meydana geldi. Kazayı haber alan sürü sahibi Ferudun Yağcı, hayvanlarına üzülerek, zararının 15 bin TL olduğunu söyledi.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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